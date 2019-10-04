Лукашенко оценил возможность проведения Олимпиады Украиной и Беларусью
Киев • УНН
ЖИТОМИР-КИЕВ. 4 октября. УНН. Украине и Беларуси под силу провести Олимпийские игры. Об этом заявил белорусский лидер Александр Лукашенко на Втором форуме регионов в Житомире, передаёт корреспондент УНН.
“Не меньше, чем культура наши народы привлекала любовь к спорту. Не так давно Минск принимал вторые европейские игры”, — сказал Лукашенко.
Он поблагодарил украинских атлетов за эффективное участие в этих масштабных спортивных праздниках.
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“Думаю, наши государства вместе должны побороться за право проведения международных спортивных соревнований высокого уровня. Это я говорю о предложении Президента Украины, который предлагает нам вместе подумать над тем, а не замахнуться ли нам на Олимпийские игры на две страны и не провести? Это нам под силу, для двух стран — под силу”, — добавил он.
Напомним, Беларусь готова к переговорам об увеличении поставок нефтепродуктов Украине.