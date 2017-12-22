Лукашенко хоче легалізувати біткойн у Білорусі

КИЇВ. 22 грудня. УНН. Президент Білорусі Олександр Лукашенко під час зустрічі з представниками бізнесу заявив про те, що підписав декрет “Про розвиток цифрової економіки”, який має на меті привабити в країну світові IT-компанії. Він, зокрема, легалізує операції з криптовалютами в країні, передає УНН із посиланням на офіційний інтернет-портал президента Білорусі.