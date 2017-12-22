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Лукашенко хоче легалізувати біткойн у Білорусі

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 грудня. УНН. Президент Білорусі Олександр Лукашенко під час зустрічі з представниками бізнесу заявив про те, що підписав декрет “Про розвиток цифрової економіки”, який має на меті привабити в країну світові IT-компанії. Він, зокрема, легалізує операції з криптовалютами в країні, передає УНН із посиланням на офіційний інтернет-портал президента Білорусі.

Лукашенко хоче легалізувати біткойн у Білорусі

“Це є природнім, життя змінюється. Ми навіть на початку року не могли говорити про якісь там майнінги, блокчейни і цю нову криптовалюту. А вже сьогодні це стає реальністю. Тому життя і, звісно, нормативно-правова база будуть змінюватися”, — зазначив Лукашенко.

За його словами, головна мета документа — привабити до Білорусі світові IT-компанії, які б відкривали свої представництва, центри розробок і створювали потрібний світу продукт.

“Друга мета декрету — інвестиції в майбутнє. Це IT-кадри і освіта. Третя — впровадження новітніх фінансових інструментів і технологій. Провідні економіки світу ще тільки придивляються до цього нового явища. Білорусь стає фактично першою в світі державою, яка відкриває широкі можливості для використання технології блокчейн. У нас є всі шанси стати регіональним центром компетенцій у цій галузі”, — заявив Лукашенко.

Президент зауважив, з прийняттям декрету в Білорусі не тільки будуть створені умови для розвитку IT-сфери, а й з'являться унікальні конкурентні переваги для залучення технологій, капіталів і, головне, розумних і талановитих людей з усього світу.

“Цей декрет поряд з пакетом прийнятих рішень для бізнесу повинен дозволити Білорусі стати на шлях випереджаючого розвитку”, — підкреслив Олександр Лукашенко.

Офіційно декрет поки не був оприлюднений, проте білоруська БЕЛТА повідомила, що, у першу чергу, декретом легалізується криптовалюта та проведення ICO (первинне розміщення монет).

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