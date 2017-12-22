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Лукашенко хочет легализовать биткойн в Беларуси

Киев • УНН

 • 12896 просмотра

КИЕВ. 22 декабря. УНН. Президент Беларуси Александр Лукашенко во время встречи с представителями бизнеса заявил о том, что подписал декрет "О развитии цифровой экономики", цель которого привлечь в страну мировые IT-компании. Он, в частности, легализует операции с криптовалютой в стране, передает УНН со ссылкой на официальный интернет-портал президента Беларуси.

Лукашенко хочет легализовать биткойн в Беларуси

"Это является естественным, жизнь меняется. Мы даже в начале года не могли говорить о каких-то майнингах, блокчейнах и этой новой криптовалюте. А уже сегодня это становится реальностью. Поэтому жизнь и, конечно, нормативно-правовая база будут меняться", - отметил Лукашенко.

По его словам, главная цель документа - привлечь в Беларусь мировые IT-компании, которые открывали бы свои представительства, центры разработок и создавали нужный миру продукт.

"Вторая цель декрета - инвестиции в будущее. Это IT-кадры и образование. Третья - внедрение новейших финансовых инструментов и технологий. Ведущие экономики мира еще только присматриваются к этому новому явлению. Беларусь становится фактически первым в мире государством, которое открывает широкие возможности для использования технологии блокчейн. У нас есть все шансы стать региональным центром компетенций в этой области", - заявил Лукашенко.

Президент отметил, что с принятием декрета в Беларуси не только будут созданы условия для развития IT-сферы, но и появятся уникальные конкурентные преимущества для привлечения технологий, капитала и, главное, умных и талантливых людей со всего мира.

"Этот декрет рядом с пакетом принятых решений для бизнеса должен позволить Беларуси стать на путь опережающего развития", - подчеркнул Александр Лукашенко.

Официально декрет пока не был обнародован, однако белорусская БЕЛТА сообщила, что, в первую очередь, декретом легализуется криптовалюта и проведение ICO (первичное размещение монет).

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