Лукашенко хочет легализовать биткойн в Беларуси

"Это является естественным, жизнь меняется. Мы даже в начале года не могли говорить о каких-то майнингах, блокчейнах и этой новой криптовалюте. А уже сегодня это становится реальностью. Поэтому жизнь и, конечно, нормативно-правовая база будут меняться", - отметил Лукашенко.

По его словам, главная цель документа - привлечь в Беларусь мировые IT-компании, которые открывали бы свои представительства, центры разработок и создавали нужный миру продукт.

"Вторая цель декрета - инвестиции в будущее. Это IT-кадры и образование. Третья - внедрение новейших финансовых инструментов и технологий. Ведущие экономики мира еще только присматриваются к этому новому явлению. Беларусь становится фактически первым в мире государством, которое открывает широкие возможности для использования технологии блокчейн. У нас есть все шансы стать региональным центром компетенций в этой области", - заявил Лукашенко.

Президент отметил, что с принятием декрета в Беларуси не только будут созданы условия для развития IT-сферы, но и появятся уникальные конкурентные преимущества для привлечения технологий, капитала и, главное, умных и талантливых людей со всего мира.

"Этот декрет рядом с пакетом принятых решений для бизнеса должен позволить Беларуси стать на путь опережающего развития", - подчеркнул Александр Лукашенко.

Официально декрет пока не был обнародован, однако белорусская БЕЛТА сообщила, что, в первую очередь, декретом легализуется криптовалюта и проведение ICO (первичное размещение монет).