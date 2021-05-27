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Лукашенко і Путін обговорять можливу передачу дівчини Протасевича Росії

Київ • УНН

 • 16553 перегляди

КИЇВ. 27 травня. УНН. Президент Росії Володимир Путін і президент Білорусі Олександр Лукашенко 28 травня торкнуться теми громадянки РФ Софії Сапеги, яка була затримана в Мінську разом з білоруським опозиціонером Романом Протасевичем. Про це повідомляє ТАСС, пише УНН.

Лукашенко і Путін обговорять можливу передачу дівчини Протасевича Росії

Деталі

У четвер, прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив журналістам, що питання з приводу затриманої громадянки Росії в Мінську буде обговорюватися на зустрічі. При цьому, він відповів, що російська сторона де-юре може підняти питання про переведення Сапеги з Білорусі в Росію.

Цитата

"Думаю, що президент Лукашенко все-таки поінформує нашого президента про історію з літаком Ryanair. Напевно буде порушуватися питання російської громадянки, яка була затримана і знаходиться в слідчому ізоляторі в Мінську", - сказав він.

Пєсков зазначив, що основним питанням для обговорення залишаються економічні відносини країн.

Нагадаємо

Громадянка Росії Софія Сапега була затримана 23 травня разом з опозиційним білоруським журналістом Романом Протасевичем. Літак авіакомпанії Ryanair змусили приземлитися під приводом замінування.

Софію Сапегу заарештували на два місяці. Зараз вона знаходиться в СІЗО КДБ в Мінську, де 25 травня відбувся її допит. Раніше в той же день в МЗС Росії без вказівки деталей повідомили, що Софія Сапега підозрюється в скоєнні деяких злочинів, передбачених кількома статтями Кримінального кодексу Білорусі "в період з серпня по вересень 2020 року".

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