Луганщина: окупанти зранку обстріляли Гірське з "Градів", поранено жінку - голова ОВА
Київ • УНН
КИЇВ. 1 квітня. УНН. Російські окупанти зранку обстріляли з "Градів" селище Гірське у Луганській області, поранено жінку, є зруйновані будинки. Про це інформує у Telegram голова Луганської ОДА Сергій Гайдай, пише УНН.
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“Із реактивних систем залпового вогню росіяни завдали удар по житловому сектору міста Гірське. Маємо декілька зруйнованих будинків, поранено жінку. Рятувальники продовжують працювати”, – йдеться в повідомленні.
Доповнення
Голова Луганської обласної державної адміністрації Сергій Гайдай повідомляв, що окупанти починають завозити багато техніки в область, в регіоні значно посилюються обстріли.