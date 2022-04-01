Луганщина: окупанти зранку обстріляли Гірське з "Градів", поранено жінку - голова ОВА

КИЇВ. 1 квітня. УНН. Російські окупанти зранку обстріляли з "Градів" селище Гірське у Луганській області, поранено жінку, є зруйновані будинки. Про це інформує у Telegram голова Луганської ОДА Сергій Гайдай, пише УНН.