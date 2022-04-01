Луганская область: оккупанты утром обстреляли Горское из "Градов", ранена женщина - глава ОВА
Киев • УНН
КИЕВ. 1 апреля. УНН. Российские оккупанты утром обстреляли из "Градов" поселок Горское в Луганской области, ранена женщина, есть разрушенные дома. Об этом информирует в Telegram глава Луганской ОГА Сергей Гайдай, пишет УНН.
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“Из реактивных систем залпового огня русские нанесли удар по жилому сектору города Горское. Есть несколько разрушенных домов, ранена женщина. Спасатели продолжают работать”, - говорится в сообщении.
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Председатель Луганской областной государственной администрации Сергей Гайдай сообщал, что оккупанты начинают завозить много техники в область, в регионе значительно усиливаются обстрелы.