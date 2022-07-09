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Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility
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Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility

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Луганщина: окупанти вночі 9 разів вдарили ракетами по українських позиціях

Луганщина: окупанти вночі 9 разів вдарили ракетами по українських позиціях

Київ • УНН

 • 112781 перегляди

КИЇВ. 9 липня. УНН. Російські окупанти вночі завдали 9 ракетних ударів по українських позиціях на Бахмутському напрямку на Луганщині. Про це йдеться у зведенні з ОДА за добу, передає УНН.

Деталі

"Вночі — 8 артилерійських обстрілів, 3 – мінометні, а також нанесли 9 ракетних ударів по наших позиціях на Бахмутському напрямку. За підсумком, досягли незначних успіхів та продовжують наступ на захід від Лисичанська", - йдеться у повідомленні.

Доповнення

Минулої доби ворог здійснив обстріл українських позицій на Луганщині з артилерії. З усіх видів важкого озброєння ворог не припиняє вогневі атаки по Білогорівці та Золотарівці. Рашисти застосовували ствольну та реактивну артилерію.

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