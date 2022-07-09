Луганщина: окупанти вночі 9 разів вдарили ракетами по українських позиціях

Деталі

"Вночі — 8 артилерійських обстрілів, 3 – мінометні, а також нанесли 9 ракетних ударів по наших позиціях на Бахмутському напрямку. За підсумком, досягли незначних успіхів та продовжують наступ на захід від Лисичанська", - йдеться у повідомленні.

Доповнення

Минулої доби ворог здійснив обстріл українських позицій на Луганщині з артилерії. З усіх видів важкого озброєння ворог не припиняє вогневі атаки по Білогорівці та Золотарівці. Рашисти застосовували ствольну та реактивну артилерію.