Луганская область: оккупанты ночью 9 раз ударили ракетами по украинским позициям

Детали

"Ночью — 8 артиллерийских обстрелов, 3 – минометные, а также нанесли 9 ракетных ударов по нашим позициям на Бахмутском направлении. По итогам, добились незначительных успехов и продолжают наступление к западу от Лисичанска", - говорится в сообщении.

Дополнение

За прошедшие сутки враг осуществил обстрел украинских позиций в Луганской области из артиллерии. Из всех видов тяжелого вооружения враг не прекращает огневые атаки по Белогоровке и Золотаровке. Рашисты применяли ствольную и реактивную артиллерию.