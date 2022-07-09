Луганская область: оккупанты ночью 9 раз ударили ракетами по украинским позициям
Киев • УНН
КИЕВ. 9 июля. УНН. Российские оккупанты ночью нанесли 9 ракетных ударов по украинским позициям на Бахмутском направлении в Луганской области. Об этом говорится в сводке из ОГА за сутки, передает УНН.
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"Ночью — 8 артиллерийских обстрелов, 3 – минометные, а также нанесли 9 ракетных ударов по нашим позициям на Бахмутском направлении. По итогам, добились незначительных успехов и продолжают наступление к западу от Лисичанска", - говорится в сообщении.
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За прошедшие сутки враг осуществил обстрел украинских позиций в Луганской области из артиллерии. Из всех видов тяжелого вооружения враг не прекращает огневые атаки по Белогоровке и Золотаровке. Рашисты применяли ствольную и реактивную артиллерию.