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Луганщина: окупанти намагалися прорвати оборону, проте відступили, зазнавши втрат

Київ • УНН

 • 263357 перегляди

КИЇВ. 1 червня. УНН. російська армія після спроби захопити населені пункти на Луганщині відступила, зазнавши втрат. Про це повідомляє УНН, з посиланням на Луганську обласну державну адміністрацію.

Цитата

"Противник намагався продавити нашу оборону біля Новоселівського та Стельмахівки на Сватівщини. Але, як і в районі Білогорівки, росіяни вимушені були з втратами відійти, – зазначив начальник обласної військової адміністрації Артем Лисогор. 

"Ворог щодня продовжує нищити наші села артилерією. Нещодавно пошкодження зазнав будинок жителя Греківки – на щастя, господар не постраждав. Вчора ці нелюди обстріляли Новоселівське, Невське і Білогорівку", - йдеться у повідомленні.

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Доповнення

Також за інформацією, у Сєвєродонецьку через відсутність зв'язку мешканці не можуть зателефонувати до швидкої допомоги та змушені вночі йти пішки або шукати транспорт серед сусідів. Навіть траплялися випадки смерті, коли хворі не отримували необхідної допомоги.

Крім того, дітей, у яких, як стверджують, виявляють захворювання, вивозять примусово на так зване "лікування" на територію рф.

Обов'язковою умовою організації "лікування" дітей в рф є наявність ворожого паспорту, який вони одразу отримують за прискореною схемою. Якщо дитина ще не досягла 14-річного віку, батьків примушують подати заяву про її визнання "громадянином РФ", загрожуючи позбавити батьківських прав у разі відмови.

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