Луганщина: оккупанты пытались прорвать оборону, однако отступили, понеся потери

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13 марта, 13:47 • 105167 просмотра

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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КИЕВ. 1 июня. УНН. российская армия после попытки захватить населенные пункты на Луганщине отступила, понеся потери. Об этом сообщает УНН, со ссылкой на Луганскую областную государственную администрацию.

Цитата

"Противник пытался продавить нашу оборону возле Новоселовского и Стельмаховки на Сватовщине. Но, как и в районе Белогоровки, россияне вынуждены были с потерями отойти, – отметил начальник областной военной администрации Артем Лысогор. 

"Враг ежедневно продолжает уничтожать наши села артиллерией. Недавно повреждения получил дом жителя Грековки – к счастью, хозяин не пострадал. Вчера эти нелюди обстреляли Новоселовское, Невское и Белогоровку", - говорится в сообщении.

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Дополнение

Также по информации, в Северодонецке из-за отсутствия связи жители не могут позвонить в скорую помощь и вынуждены ночью идти пешком или искать транспорт среди соседей. Даже были случаи смерти, когда больные не получали необходимой помощи.

Кроме того, детей, у которых, как утверждают, выявляют заболевания, вывозят принудительно на так называемое "лечение" на территорию рф.

Обязательным условием организации "лечения" детей в рф является наличие вражеского паспорта, который они сразу получают по ускоренной схеме. Если ребенок еще не достиг 14-летнего возраста, родителей заставляют подать заявление о его признании "гражданином РФ", угрожая лишить родительских прав в случае отказа.

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