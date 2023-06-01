Луганщина: оккупанты пытались прорвать оборону, однако отступили, понеся потери

Цитата

"Противник пытался продавить нашу оборону возле Новоселовского и Стельмаховки на Сватовщине. Но, как и в районе Белогоровки, россияне вынуждены были с потерями отойти, – отметил начальник областной военной администрации Артем Лысогор.

"Враг ежедневно продолжает уничтожать наши села артиллерией. Недавно повреждения получил дом жителя Грековки – к счастью, хозяин не пострадал. Вчера эти нелюди обстреляли Новоселовское, Невское и Белогоровку", - говорится в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Захватчики в Станице Луганской не будут выдавать зарплату без счета в банке рф – ОВА

Дополнение

Также по информации, в Северодонецке из-за отсутствия связи жители не могут позвонить в скорую помощь и вынуждены ночью идти пешком или искать транспорт среди соседей. Даже были случаи смерти, когда больные не получали необходимой помощи.

Кроме того, детей, у которых, как утверждают, выявляют заболевания, вывозят принудительно на так называемое "лечение" на территорию рф.

Обязательным условием организации "лечения" детей в рф является наличие вражеского паспорта, который они сразу получают по ускоренной схеме. Если ребенок еще не достиг 14-летнего возраста, родителей заставляют подать заявление о его признании "гражданином РФ", угрожая лишить родительских прав в случае отказа.