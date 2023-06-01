Луганщина: оккупанты пытались прорвать оборону, однако отступили, понеся потери
Киев • УНН
КИЕВ. 1 июня. УНН. российская армия после попытки захватить населенные пункты на Луганщине отступила, понеся потери. Об этом сообщает УНН, со ссылкой на Луганскую областную государственную администрацию.
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"Противник пытался продавить нашу оборону возле Новоселовского и Стельмаховки на Сватовщине. Но, как и в районе Белогоровки, россияне вынуждены были с потерями отойти, – отметил начальник областной военной администрации Артем Лысогор.
"Враг ежедневно продолжает уничтожать наши села артиллерией. Недавно повреждения получил дом жителя Грековки – к счастью, хозяин не пострадал. Вчера эти нелюди обстреляли Новоселовское, Невское и Белогоровку", - говорится в сообщении.
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Дополнение
Также по информации, в Северодонецке из-за отсутствия связи жители не могут позвонить в скорую помощь и вынуждены ночью идти пешком или искать транспорт среди соседей. Даже были случаи смерти, когда больные не получали необходимой помощи.
Кроме того, детей, у которых, как утверждают, выявляют заболевания, вывозят принудительно на так называемое "лечение" на территорию рф.
Обязательным условием организации "лечения" детей в рф является наличие вражеского паспорта, который они сразу получают по ускоренной схеме. Если ребенок еще не достиг 14-летнего возраста, родителей заставляют подать заявление о его признании "гражданином РФ", угрожая лишить родительских прав в случае отказа.