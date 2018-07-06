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Лучани здали на спецутилізацію близько 2 тис. ртутних ламп

Лучани здали на спецутилізацію близько 2 тис. ртутних ламп

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 липня. УНН. Жителі Луцька зібрали та віддали на переробку близько 2 тис. ртутних ламп та 122 ртутних термометри. Про це повідомляє Луцька міська рада, передає УНН.

"Оплату послуг проведено за рахунок коштів міського фонду охорони навколишнього природного середовища", - поінформували у міськраді.

Забір небезпечних відходів у населення відбувся 4 липня. Крім жителів міста, до акції долучилися школи та дитячі садочки.

Загалом протягом року в місті утворюється понад 30 тис. відпрацьованих люмінесцентних ламп. Йдеться про підприємства різної форми власності. Попри популярність енергоощадних люмінесцентних ламп, вони є досить небезпечними, попереджають у міськраді.

"Лише деякі виробники доводять до споживачів те, що кожна люмінесцентна лампа містить у своєму балоні пари ртуті у кількості від 1 до 70 міліграм.

За рівнем токсичності ртуть належить до надзвичайно небезпечних речовин першого, найвищого класу небезпеки. Головна небезпека ртуті в тому, що, потрапивши до організму людини, вона акумулюється в ньому, залишаючись там на все життя, уражаючи при цьому центральну нервову систему, печінку, нирки, дихальні шляхи", - інформують у міськраді.

Донедавна в Україні були відсутні державні пункти збору небезпечних відходів у населення. Позбутися токсичних відходів людям допомогли волонтери і компанії — утилізатори небезпечних відходів. Зокрема, в Обухові такі контейнери в квітні 2017 року встановила компанія “Тарком Екосервіс” за сприяння місцевої влади. Відтоді жителі міста і лікарні здали понад 4 тисячі ртутьвмісних (люмінесцентних) ламп і 400 кг використаних батарейок.

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