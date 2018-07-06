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Жители Луцка сдали на спецутилизацию около 2 тыс. ртутных ламп

Жители Луцка сдали на спецутилизацию около 2 тыс. ртутных ламп

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 6 июля. УНН. Жители Луцка собрали и отдали на переработку около 2 тыс. ртутных ламп и 122 ртутных термометра. Об этом сообщает Луцкий городской совет, передает УНН.

"Оплата услуг проведена за счет средств городского фонда охраны окружающей природной среды", - сообщили в горсовете.

Забор опасных отходов у населения состоялся 4 июля. Кроме жителей города, к акции присоединились школы и детские сады.

В среднем за год в городе образуется более 30 тыс. отработанных люминесцентных ламп. Речь идет о предприятиях различных форм собственности. Несмотря на популярность энергосберегающих люминесцентных ламп, они являются достаточно опасными, предупреждают в горсовете.

"Немногие производители доводят до потребителей, что каждая люминесцентная лампа содержит в своем баллоне пары ртути в количестве от 1 до 70 мг.

По уровню токсичности ртуть относится к чрезвычайно опасным веществам первого, наивысшего класса опасности. Главная опасность ртути в том, что, попав в организм человека, она аккумулируется в нем, оставаясь там на всю жизнь, поражая при этом центральную нервную систему, печень, почки, дыхательные пути", - информируют в горсовете.

До недавнего времени в Украине отсутствовали государственные пункты сбора опасных отходов у населения. Избавиться токсичных отходов людям помогли волонтеры и компании - утилизаторы опасных отходов. В частности, в Обухове такие контейнеры в апреле 2017 года установила компания "Тарком Экосервис" при содействии местных властей. С тех пор жители города и больницы сдали более 4000 ртутьсодержащих (люминесцентных) ламп и 400 кг использованных батареек.

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