Лубінець: для подорожі у прикордонних областях необхідно мати пропуск, а чоловікам - військово-обліковий документ
Київ • УНН
Омбудсман Дмитро Лубінець пояснив правила пересування у прикордонній смузі. Для подорожі необхідно отримати пропуск, а чоловікам 18-60 років мати при собі військово-обліковий документ.
Через військову агресію рф, зміни у законодавстві обмежують рух громадян у прикордонній смузі. Але вільно пересуватися прикордонною смугою можливо, зазначає Омбудсман Дмитро Лубінець, - за умов наявності відповідних документів.
Пише УНН із посиланням на ТГ-сторінку Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини.
Деталі
Для всіх громадян, які планують подорож до прикордонних областей, важливо знати: щоб вільно пересуватися прикордонною смугою, кожен має звернутися до Державної прикордонної служби України й отримати відповідний пропуск. Окрім пропуску, чоловіки у віці від 18 до 60 років у період воєнного стану повинні мати з собою військово-обліковий документ.
Омбудсман нагадав, що обмеження руху громадян у прикордонній смузі, пов’язані з військовою агресію рф і введенням воєнного стану в Україні. Тому запроваджено оформлення дозволів на в’їзд, те ж стосується перебування та проживання на прикордонних ділянках України.
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