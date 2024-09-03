Лубинец: для путешествия в приграничных областях необходимо иметь пропуск, а мужчинам - военно-учетный документ

Из-за военной агрессии рф, изменения в законодательстве ограничивают движение граждан в пограничной полосе. Но свободно передвигаться по пограничной полосе возможно, отмечает Омбудсман Дмитрий Лубинец, но при условии наличия соответствующих документов.

Пишет УНН с ссылкой на ТГ-страницу Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека.

Детали

Для всех граждан, которые планируют путешествие в приграничные области, важно знать: чтобы свободно передвигаться по пограничной полосе, каждый должен обратиться в Государственную пограничную службу Украины и получить соответствующий пропуск. Кроме пропуска, мужчины в возрасте от 18 до 60 лет в период военного положения должны иметь с собой военно-учетный документ. - объяснил Дмитрий Лубинец.

Омбудсман напомнил, что ограничения движения граждан в приграничной полосе, связанные с военной агрессию рф и введением военного положения в Украине. Поэтому введено оформление разрешений на въезд, то же касается пребывания и проживания на приграничных участках Украины.

Напомним,

Якобы незаконное пересечение границы: военнослужащий, во время своего отпуска задержанный пограничниками, сообщил обстоятельства инцидента