"Ловця покемонів" застрелили у США
Київ • УНН
КИЇВ. 8 серпня. УНН. Американська поліція повідомила, що 20-річний чоловік помер після того, як у нього вистрілили в аквапарку Сан-Франциско в суботу ввечері, передає УНН з посиланням на ABC.
Його було ідентифіковано як Келвіна Райлі. Його двоюрідний брат сказав, що він був застрелений під час гри у Pokemon Go з групою людей.
Офіцери знайшли його з кульовим пораненням у тулуб. За даними поліції, К.Райлі отримав першу медичну допомогу, але помер.
Зі слів друга К.Райлі, вони помітили підозрілу особу, яка дивилася на них з вершини пагорба, звідки відкривається вид на парк, але було темно і вони більшу частину часу дивилися на свої мобільні телефони, граючи у популярну гру.
"З того, що ми знаємо, не було жодної конфронтації. Нічого не було сказано. Це було просто безглуздо, просто підійшов і вистрілив в спину і втік", - сказав друг сім'ї Джон Кірбі.
Pokemon GO - додаток, заснований на технології "доповненої реальності" з можливістю знаходити, захоплювати, битися і тренувати віртуальних істот, яких називають покемонами, які з'являються на екрані, ніби вони перебувають в тому ж реальному місці.