"Ловца покемонов" застрелили в США
Киев • УНН
КИЕВ. 8 августа. УНН. Американская полиция сообщила, что 20-летний мужчина скончался после того, как в него выстрелили в аквапарке Сан-Франциско в субботу вечером, передает УНН со ссылкой на ABC.
Он был идентифицирован как Келвин Райли. Его двоюродный брат сказал, что он был застрелен во время игры в Pokemon Go с группой людей.
Офицеры нашли его с пулевым ранением туловища. По данным полиции, К.Райли получил первую медицинскую помощь, но умер.
По словам друга К.Райли, они заметили подозрительную личность, которая смотрела на них с вершины холма, откуда открывается вид на парк, но было темно и они большую часть времени смотрели на свои мобильные телефоны, играя в популярную игру.
"Из того, что мы знаем, не было никакой конфронтации. Ничего не было сказано. Это было просто бессмысленно, просто подошел и выстрелил в спину и скрылся", - сказал друг семьи Джон Кирби.
Pokemon GO - приложение, основанное на технологии "дополненной реальности" с возможностью находить, захватывать, драться и тренировать виртуальных существ, которых называют покемонами, которые появляются на экране, будто они находятся в том же реальном месте.