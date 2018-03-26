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Лотерейний оператор заявив про шахрайство

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КИЇВ. 26 березня. УНН. Оператор державних лотерей "М.С.Л." заявив про шахрайство, повідомляє УНН з посиланням на прес-службу компанії.

Йдеться про організацію заборонених азартних ігор на різних інтернет-майданчиках під брендом лотерей "М.С.Л.". Нещодавно один з таких ресурсів був викритий на сумнівній діяльності під брендом лотереї "Золота Підкова", випуск якої оператор офіційно завершив з 1 січня 2018 року.

Президент "М.С.Л." Георгій Ложенко, коментуючи інцидент, зазначив, що поки неясно, це дії конкурентів на піку боротьби за лотерейний ринок країни або ж банальна спроба швидкої наживи. Як би там не було, в компанії підкреслюють, що "М.С.Л." проводить свої лотереї в мережі Інтернет виключно на офіційному сайті igra.msl.ua.

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