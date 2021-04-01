"LONGmiхER" увійшов у топ-5 найпопулярніших слабоалкогольних напоїв
Київ • УНН
КИЇВ. 1 квітня. УНН. Згідно з даними соціологічного дослідження ММІ компанії Kantar TNS ТМ “LONGmiхER” увійшов до ТОП-5 найбільш вживаних брендів українських слабоалкогольних напоїв з часткою споживання 29,3% (третій-четвертий квартал 2020 року). Про це повідомляє УНН з посиланням на сайт Beverage Trading Company.
Деталі
Так, перше місце у списку належить ТМ “Beer Mix” з часткою споживання 45,4%. На другому місці — ТМ “Shake” (41,2%), на третьому — коктейлі заводу “Оболонь” (39,8%). Четверте місце у списку належить "King’s Bridge“(29,4%) і п’яте відповідно — ТМ “LONGmiхER”
Менш вживаними брендами українських слабоалкогольних напоїв є “Revo Alco Energy”, коктейлі заводу “Росинка” та “Ice Mix”.
Довідково
ТМ “LONGmiхER” — це колекція унікальних лонг-дрінків зі смаком екзотичних фруктів. Формат готового коктейлю у пляшці з додаванням натурального соку робить напій ідеальним для відпочинку, дружніх зустрічей, флірту та пригод. Це бренд-першовідкривач і лідер сокових слабоалкогольних коктейлів на українському ринку, запущений в 1997 році. Висока якість напою підтверджена нагородами професійних дегустаційних конкурсів. Девіз лонг-дрінків: “ТМ „LONGmixER“ — це коктейль з літніх емоцій”.