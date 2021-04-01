"LONGmiхER" увійшов у топ-5 найпопулярніших слабоалкогольних напоїв

Деталі

Так, перше місце у списку належить ТМ “Beer Mix” з часткою споживання 45,4%. На другому місці — ТМ “Shake” (41,2%), на третьому — коктейлі заводу “Оболонь” (39,8%). Четверте місце у списку належить "King’s Bridge“(29,4%) і п’яте відповідно — ТМ “LONGmiхER”

Менш вживаними брендами українських слабоалкогольних напоїв є “Revo Alco Energy”, коктейлі заводу “Росинка” та “Ice Mix”.

Довідково

ТМ “LONGmiхER” — це колекція унікальних лонг-дрінків зі смаком екзотичних фруктів. Формат готового коктейлю у пляшці з додаванням натурального соку робить напій ідеальним для відпочинку, дружніх зустрічей, флірту та пригод. Це бренд-першовідкривач і лідер сокових слабоалкогольних коктейлів на українському ринку, запущений в 1997 році. Висока якість напою підтверджена нагородами професійних дегустаційних конкурсів. Девіз лонг-дрінків: “ТМ „LONGmixER“ — це коктейль з літніх емоцій”.