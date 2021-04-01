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"LONGmiхER" вошел в топ-5 самых популярных слабоалкогольных напитков

"LONGmiхER" вошел в топ-5 самых популярных слабоалкогольных напитков

Киев  •  УНН

 • 12625 просмотра

КИЕВ. 1 апреля. УНН. Согласно данным социологического исследования ММИ компании Kantar TNS ТМ "LONGmiхER" вошел в ТОП-5 наиболее употребляемых брендов украинских слабоалкогольных напитков с долей потребления 29,3% (третий-четвертый квартал 2020 года). Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайт Beverage Trading Company.

Детали

Так, первое место в списке принадлежит ТМ “Beer Mix” с долей потребления 45,4%. На втором месте — ТМ “Shake” (41,2%), на третьем — коктейли завода “Оболонь” (39,8%). Четвертое место в списке принадлежит “King’s Bridge” (29,4%) и пятое соответственно — ТМ “LONGmiхER”

Менее употребляемыми брендами украинских слабоалкогольных напитков является “Revo Alco Energy”, коктейли завода “Росинка” и “Ice Mix”.

Справка

ТМ “LONGmiхER” — это коллекция уникальных лонг-дринков со вкусом экзотических фруктов. Формат готового коктейля в бутылке с добавлением натурального сока делает напиток идеальным для отдыха, дружеских встреч, флирта и приключений. Это бренд-первооткрыватель и лидер соковых слабоалкогольных коктейлей на украинском рынке, запущенный в 1997 году. Высокое качество напитка подтвержденно наградами профессиональных дегустационных конкурсов. Девиз лонг-дринков: “ТМ „LONGmixER“ — это коктейль из летних эмоций”.

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