Ломаченко відмовився від бою з абсолютним чемпіоном світу Камбососом, щоб захищати Україну

Деталі

Згідно з угодою, поєдинок мав відбутися 5 червня 2022 року в Мельбурні (Австралія). Ломаченко вже мав би виїхати з країни у тренувальний табір, проте відмовився, повідомляє видання.

Його суперник, Камбосос, підтримав рішення українського боксера залишитися в країні.

“Василю Ломаченку, я поважаю твоє рішення, повністю розумію і молюсь за тебе та твою країну. Будь ласка, залишайся у безпеці. І одного разу, коли я витру підлогу Девідом (Гейні - ред.), ми зійдемось у поєдинку між двома справжніми чемпіонами. Благослови тебе Бог”, - написав він у Twitter.

Доповнення

Поєдинок 5 червня з Камбососом, повідомляють джерела видання, запропонували американському боксеру Девіду Гейні. Він наполягав на двобої з абсолютним чемпіоном, проте залишався “планом Б”. Повідомляють, що йому запропонували угоду, схожу на ту, яку раніше підписав Ломаченко.

Раніше

Ломаченко вступив до лав тероборони Білгорода-Дністровського Одеської області, уродженцем якого є.