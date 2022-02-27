Боксер Ломаченко вступив до лав тероборони Білгорода-Дністровського
Київ • УНН
КИЇВ. 27 лютого. УНН. 34-річний боксер Василь Ломаченко вступив до лав територіальної оборони Білгорода-Дністровського (Одеська область) уродженцем котрого є. Як передає УНН, про це на своїй сторінці у Фейсбук повідомив мер міста Віталій Граждан.
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За словами мера, місцевий батальйон тероборони сформований і озброєний.
"Наші бійці будуть охороняти порядок в рідному місті і не допустять диверсантів і мародерів" - заявив Граждан.
Сам Василь Ломаченко сфотографувався у військовій формі разом з мером і товаришами по службі.