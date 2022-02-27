Боксер Ломаченко вступил в ряды теробороны Белгорода-Днестровского
Киев • УНН
КИЕВ. 27 февраля. УНН. 34-летний боксер Василий Ломаченко вступил в ряды территориальной обороны Белгорода-Днестровского (Одесская область) уродженцем котрого является. Как передает УНН, об этом на своей странице в Фейсбук сообщил мэр города Виталий Граждан.
Детали
По словам мэра, местный батальон теробороны сформирован и вооружен.
"Наши бойцы будут охранять порядок в родном городе и не допустят диверсантов и мародеров" - заявил Граждан.
Сам Василий Ломаченко сфотографировался в военной форме вместе с мэром и сослуживцами.