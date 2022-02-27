Боксер Ломаченко вступил в ряды теробороны Белгорода-Днестровского

Детали

По словам мэра, местный батальон теробороны сформирован и вооружен.

"Наши бойцы будут охранять порядок в родном городе и не допустят диверсантов и мародеров" - заявил Граждан.

Сам Василий Ломаченко сфотографировался в военной форме вместе с мэром и сослуживцами.