Ломаченко отказался от боя с абсолютным чемпионом мира Камбососом, чтобы защищать Украину

Детали

Согласно соглашению, поединок должен был состояться 5 июня 2022 года в Мельбурне (Австралия). Ломаченко уже должен был бы выехать из страны в тренировочный лагерь, однако отказался, сообщает издание.

Его соперник, Камбосос, поддержал решение украинского боксера остаться в стране.

"Василий Ломаченко, Я уважаю твое решение, полностью понимаю и молюсь за тебя и твою страну. Пожалуйста, оставайся в безопасности. И однажды, когда я вытру пол Дэвидом (Хейни - ред.), мы сойдемся в поединке между двумя настоящими чемпионами. Благослови тебя Бог", - написал он в Twitter.

Дополнение

Поединок 5 июня с Камбососом, сообщают источники издания, предложили американскому боксеру Дэвиду Хейни. Он настаивал на поединке с абсолютным чемпионом, однако оставался “планом Б”. Сообщают, что ему предложили сделку, похожую на ту, которую ранее подписал Ломаченко.

Ранее

Ломаченко вступил в ряды тероборони Белгорода-Днестровского Одесской области, уроженцем которого является.