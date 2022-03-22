Ломаченко отказался от боя с абсолютным чемпионом мира Камбососом, чтобы защищать Украину
Киев • УНН
КИЕВ. 22 марта. УНН. Двукратный чемпион Олимпийских игр Василий Ломаченко отказался от поединка с действующим абсолютным чемпионом мира в легком весе Джорджем Камбососом. Он решил остаться в Украине со своей семьей и продолжать находиться в рядах теробороны, информирует УНН со ссылкой на ESPN.
Детали
Согласно соглашению, поединок должен был состояться 5 июня 2022 года в Мельбурне (Австралия). Ломаченко уже должен был бы выехать из страны в тренировочный лагерь, однако отказался, сообщает издание.
Его соперник, Камбосос, поддержал решение украинского боксера остаться в стране.
"Василий Ломаченко, Я уважаю твое решение, полностью понимаю и молюсь за тебя и твою страну. Пожалуйста, оставайся в безопасности. И однажды, когда я вытру пол Дэвидом (Хейни - ред.), мы сойдемся в поединке между двумя настоящими чемпионами. Благослови тебя Бог", - написал он в Twitter.
Дополнение
Поединок 5 июня с Камбососом, сообщают источники издания, предложили американскому боксеру Дэвиду Хейни. Он настаивал на поединке с абсолютным чемпионом, однако оставался “планом Б”. Сообщают, что ему предложили сделку, похожую на ту, которую ранее подписал Ломаченко.
Ранее
Ломаченко вступил в ряды тероборони Белгорода-Днестровского Одесской области, уроженцем которого является.