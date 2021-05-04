Локдаун: у Польщі відкрилися музеї та торгові центри
Київ • УНН
КИЇВ. 4 травня. УНН. У Польші з 4 травня після локдуну дозволили роботу магазинів у всіх ТРЦ, а також музеїв та художніх галерей. Про це повідомляє УНН з посиланнім на Polska Agencja Prasowa.
Деталі
У торгових центрах Польщі дозволили роботу всіх магазинів. Крім того, почали працювати меблеві та будівельні торгові приміщення.
Однак в магазинах існують деякі обмеження – в магазинах до 100 кв. м. на площі 15 кв.м. може перебувати одна людина, в приміщеннях більше 100 кв. м. не більше однієї людини на 20 кв. метрів.
Крім того, необхідно в ТРЦ необхідно носити маски, які закривають рот і ніс.
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