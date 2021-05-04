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Локдаун: в Польше открылись музеи и торговые центры

Локдаун: в Польше открылись музеи и торговые центры

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 4 мая. УНН. В Польше с 4 мая после локдунуа разрешили работу магазинов в всех ТРЦ, а также музеев и художественных галерей. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Polska Agencja Prasowa.

Детали

В торговых центрах Польши разрешили работу всех магазинов. Кроме того, начали работать мебельные и строительные торговые помещения.

Однако в магазинах существуют некоторые ограничения - в магазинах до 100 кв. м. на площади 15 кв.м. может находиться один человек, в помещениях более 100 кв. м. не более одного человека на 20 кв. метров.

Кроме того, необходимо в ТРЦ необходимо носить маски, закрывающие рот и нос.

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