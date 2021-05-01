"Зроби щеплення на травневі вихідні": у Польщі стартувала акція вакцинації громадян без реєстрації

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Щоб мати право на вакцинацію, тим, хто хоче отримати вакцину, потрібно електронне направлення. В даний час вони доступні для всіх осіб у віці від 36 років і старше, згідно з графіком вакцинації уряду. Групи молодшого віку, які висловили бажання пройти вакцинацію в січні, тепер також мають право на отримання електронного направлення.

Тим, у кого є направлення, не потрібно буде записуватися на прийом, а краще з'явитися на пункти вакцинації протягом довгих вихідних (понеділок є національним святом), щоб отримати щеплення без реєстрації. Вакцина Johnson&Johnson , для якої потрібно всього одна доза, буде вводитися медичними працівниками.

Під час пресконференції в четвер прем'єр-міністр Матеуш Моравецький сказав, що уряд "перемикає передачу" в своїй кампанії по вакцинації. Він повідомив, що мобільні пункти, такі як намети, вантажівки та контейнери, будуть служити для "доставки вакцин там, де їх немає", а також "виконувати рекламну функцію".

"Сьогодні у нас з'являється все більше і більше вакцин, тому ми хочемо мати можливість вводити ці вакцини через все більшу кількість каналів для охоплення громадян", - сказав він.

За словами Міхала Дворчіка, міністра, відповідального за національну програму вакцинації, щоб збільшити кількість вакцинацій, уряд також буде пілотувати введення уколів медсестрами і фельдшерами.

Місцева влада цієї суботи відкрила мобільні пункти вакцинації в рамках оголошеної урядом всепольській акції "Зроби щеплення в травневі вихідні". Вони будуть працювати до 3 травня. Всі, у кого є оформлена електронна заявка на вакцинацію проти COVID-19, можуть в перші травневі вихідні зробити однодозову вакцину Johnson&Johnson без попереднього запису. За оцінками губернатора Малопольського воєводства, мобільний пункт, встановлений на ринковій площі Кракова, за довгі вихідні вакцинує 2 500 осіб.

Також на цьому тижні муніципалітет Валбжіха схвалив постанову, що робить щеплення від COVID-19 обов'язковими для жителів міста і людей, що працюють в місті. Мер міста закликав міністерство охорони здоров'я зробити те ж саме на національному рівні.

У четвер Польща зафіксувала найвищий на сьогоднішній день загальний щоденний показник вакцинації від коронавірусу - більше 330 000. Загальна кількість людей, що отримали обидві дози вакцини 11,5 млн осіб, і 8,3 мільйона осіб отримали хоча б одну дозу.

"Національна програма вакцинації стає національною програмою відповідальності", - сказав Моравецький в четвер.

"Як швидко ми впораємося з цією жахливою хворобою, залежить від того, як швидко ми зможемо вакцинувати більшість поляків".

Прем'єр також повідомив, що в середу він розмовляв з главою Pfizer про "проекти", пов'язані з вакцинами, які компанія могла б реалізувати в Польщі.

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