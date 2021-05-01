"Сделай прививку в майские выходные": в Польше стартовала акция вакцинации граждан без регистрации

Детали

Чтобы иметь право на вакцинацию, тем, кто хочет получить вакцину, нужно электронное направление. В настоящее время оно доступно для всех лиц в возрасте от 36 лет и старше, согласно графику вакцинации правительства. Группы младшего возраста, выразившие желание пройти вакцинацию в январе, теперь также имеют право на получение электронного направления.

Тем, у кого есть направление, не нужно будет записываться на прием, а лучше появиться на пункты вакцинации в течение долгих выходных (понедельник является национальным праздником), чтобы получить прививку без регистрации. Вакцина Johnson&Johnson, для которой нужно всего одна доза будет вводиться медицинскими работниками.

Во время пресс-конференции в четверг премьер-министр Матеуш Моравецкий сказал, что правительство "переключает передачу" в своей кампании по вакцинации. Он сообщил, что мобильные пункты, такие как палатки, грузовики и контейнеры, будут служить для "доставки вакцин там, где их нет", а также "выполнять рекламную функцию".

"Сегодня у нас появляется все больше и больше вакцин, поэтому мы хотим иметь возможность вводить эти вакцины через все большее количество каналов для охвата граждан", - сказал он.

По словам Михала Дворчика, министра, ответственного за национальную программу вакцинации, чтобы увеличить количество вакцинаций, правительство также будет пилотировать введения уколов медсестрами и фельдшерами.

Местные власти в эту субботу открыла мобильные пункты вакцинации в рамках объявленной правительством всепольской акции "Сделай прививку в майские выходные". Они будут работать до 3 мая. Все, у кого есть оформленная электронная заявка на вакцинацию против COVID-19, могут в первые майские выходные сделать однократную вакцину Johnson& ohnson без предварительной записи. По оценкам губернатора Малопольского воеводства, мобильный пункт, установленный на рыночной площади Кракова, за долгие выходные вакцинирует 2 500 человек.

Также на этой неделе муниципалитет Валбжиха одобрил постановление, которое делает прививки от COVID-19 обязательными для жителей города и людей, работающих в городе. Мэр города призвал министерство здравоохранения сделать то же самое на национальном уровне.

В четверг Польша зафиксировала самый высокий на сегодняшний день общий ежедневный показатель вакцинации от коронавируса - более 330 000. Общее количество людей, получивших обе дозы вакцины составляет 11,5 млн человек и 8,3 миллиона человек получили хотя бы одну дозу.

"Национальная программа вакцинации становится национальной программой ответственности", - сказал Моравецкий в четверг.

"Как быстро мы справимся с этой ужасной болезнью, будет зависит от того, как быстро мы сможем вакцинировать большинство поляков".

Премьер также сообщил, что в среду он разговаривал с главой Pfizer о "проектах", связанных с вакцинами, которые компания могла бы реализовать в Польше.

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