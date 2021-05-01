"Сделай прививку в майские выходные": в Польше стартовала акция вакцинации граждан без регистрации

ukru
Эксклюзив
"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
15:41 • 85410 просмотра

"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
3 марта, 11:09 • 132596 просмотра

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

Эксклюзив
Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
3 марта, 07:14 • 187711 просмотра

Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей
3 марта, 04:20 • 189197 просмотра

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
2 марта, 18:35 • 273514 просмотра

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить
2 марта, 18:15 • 316581 просмотра

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне
2 марта, 17:53 • 157433 просмотра

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО
2 марта, 17:42 • 142988 просмотра

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО

Эксклюзив
Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам
2 марта, 11:46 • 270920 просмотра

Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам

Прощеное воскресенье 2025: традиции, обряды и духовное очищение накануне Великого поста
2 марта, 04:30 • 126362 просмотра

Прощеное воскресенье 2025: традиции, обряды и духовное очищение накануне Великого поста

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Землетрясение в Голливуде произошло во время афтепати после вручения премии "Оскар"

Землетрясение в Голливуде произошло во время афтепати после вручения премии "Оскар"

3 марта, 10:45 • 181256 просмотра
Глава Евросовета ответил на письмо Орбана о войне в Украине и переговорах с рф: что сказал

Глава Евросовета ответил на письмо Орбана о войне в Украине и переговорах с рф: что сказал

3 марта, 12:00 • 43595 просмотра
В Центре стратегических коммуникаций объяснили: россия нарушает права экспертов МАГАТЭ и международные нормы

В Центре стратегических коммуникаций объяснили: россия нарушает права экспертов МАГАТЭ и международные нормы

3 марта, 12:12 • 34641 просмотра
Фон дер Ляйен во вторник ознакомит лидеров ЕС с планом перевооружения Европы

Фон дер Ляйен во вторник ознакомит лидеров ЕС с планом перевооружения Европы

3 марта, 12:59 • 47611 просмотра
В Великобритании похитили и повредили единственный постоянный памятник Паддингтону

В Великобритании похитили и повредили единственный постоянный памятник Паддингтону

16:18 • 66829 просмотра
публикации
Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

2 марта, 18:15 • 316580 просмотра
Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам

Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам
Эксклюзив

2 марта, 11:46 • 270919 просмотра
«Оскар-2025": церемония награждения, номинанты, где смотреть, прогнозы букмекеров

«Оскар-2025": церемония награждения, номинанты, где смотреть, прогнозы букмекеров

28 февраля, 14:39 • 426586 просмотра
Весенние праздники 2025: от 8 марта до Дня матери - когда и что празднуем

Весенние праздники 2025: от 8 марта до Дня матери - когда и что празднуем

28 февраля, 09:20 • 392546 просмотра
Здоровое питание без лишних усилий: почему и какие продукты нужно замораживать

Здоровое питание без лишних усилий: почему и какие продукты нужно замораживать

28 февраля, 06:23 • 375926 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
В Великобритании похитили и повредили единственный постоянный памятник Паддингтону

В Великобритании похитили и повредили единственный постоянный памятник Паддингтону

16:18 • 66829 просмотра
Землетрясение в Голливуде произошло во время афтепати после вручения премии "Оскар"

Землетрясение в Голливуде произошло во время афтепати после вручения премии "Оскар"

3 марта, 10:45 • 181256 просмотра
Адам Сэндлер удивил на «Оскаре» 2025: как комик нарушил модные правила

Адам Сэндлер удивил на «Оскаре» 2025: как комик нарушил модные правила

3 марта, 08:50 • 210563 просмотра
Холли Берри поцеловала Эдриена Броуди на «Оскаре»

Холли Берри поцеловала Эдриена Броуди на «Оскаре»

3 марта, 08:22 • 190884 просмотра
5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

2 марта, 18:35 • 273512 просмотра
Актуальное
"Сделай прививку в майские выходные": в Польше стартовала акция вакцинации граждан без регистрации

"Сделай прививку в майские выходные": в Польше стартовала акция вакцинации граждан без регистрации

Киев  •  УНН

 • 20611 просмотра

КИЕВ. 1 мая. УНН. Правительство Польши предлагает вакцинироваться препаратом Johnson&Johnson без предварительной регистрации в мобильных пунктах вакцинации в каждой из 16 столиц провинций Польши в течение долгих майских выходных. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Notes from Poland.

Детали

Чтобы иметь право на вакцинацию, тем, кто хочет получить вакцину, нужно электронное направление. В настоящее время оно доступно для всех лиц в возрасте от 36 лет и старше, согласно графику вакцинации правительства. Группы младшего возраста, выразившие желание пройти вакцинацию в январе, теперь также имеют право на получение электронного направления.

Тем, у кого есть направление, не нужно будет записываться на прием, а лучше появиться на пункты вакцинации в течение долгих выходных (понедельник является национальным праздником), чтобы получить прививку без регистрации. Вакцина Johnson&Johnson, для которой нужно всего одна доза будет вводиться медицинскими работниками.

Во время пресс-конференции в четверг премьер-министр Матеуш Моравецкий сказал, что правительство "переключает передачу" в своей кампании по вакцинации. Он сообщил, что мобильные пункты, такие как палатки, грузовики и контейнеры, будут служить для "доставки вакцин там, где их нет", а также "выполнять рекламную функцию".

"Сегодня у нас появляется все больше и больше вакцин, поэтому мы хотим иметь возможность вводить эти вакцины через все большее количество каналов для охвата граждан", - сказал он.

По словам Михала Дворчика, министра, ответственного за национальную программу вакцинации, чтобы увеличить количество вакцинаций, правительство также будет пилотировать введения уколов медсестрами и фельдшерами.

Местные власти в эту субботу открыла мобильные пункты вакцинации в рамках объявленной правительством всепольской акции "Сделай прививку в майские выходные". Они будут работать до 3 мая. Все, у кого есть оформленная электронная заявка на вакцинацию против COVID-19, могут в первые майские выходные сделать однократную вакцину Johnson& ohnson без предварительной записи. По оценкам губернатора Малопольского воеводства, мобильный пункт, установленный на рыночной площади Кракова, за долгие выходные вакцинирует 2 500 человек.

Также на этой неделе муниципалитет Валбжиха одобрил постановление, которое делает прививки от COVID-19 обязательными для жителей города и людей, работающих в городе. Мэр города призвал министерство здравоохранения сделать то же самое на национальном уровне.

В четверг Польша зафиксировала самый высокий на сегодняшний день общий ежедневный показатель вакцинации от коронавируса - более 330 000. Общее количество людей, получивших обе дозы вакцины составляет 11,5 млн человек и 8,3 миллиона человек получили хотя бы одну дозу.

"Национальная программа вакцинации становится национальной программой ответственности", - сказал Моравецкий в четверг.

"Как быстро мы справимся с этой ужасной болезнью, будет зависит от того, как быстро мы сможем вакцинировать большинство поляков".

Премьер также сообщил, что в среду он разговаривал с главой Pfizer о "проектах", связанных с вакцинами, которые компания могла бы реализовать в Польше.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Польше планируют ослабить карантин

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Новости Мира

Обратиться по вопросам размещения рекламы