"Ліверпуль" обіграв "Сток Сіті" та піднявся на другу позицію в АПЛ
Київ • УНН
КИЇВ. 27 грудня. УНН. ФК “Ліверпуль” розгромив “Сток Сіті” в домашньому матчі 18-го туру АПЛ. Зустріч проходила в Ліверпулі на стадіоні “Енфілд” і завершилася з рахунком 4:1, передає УНН з посиланням на сайт “Ліверпуля”.
У господарів по разу відзначилися Адам Лаллана, Роберто Фірміно і Деніел Старрідж, один м’яч у свої ворота забив Ганеллі Імбула Ванга. Єдиний гол гостей провів Джонатан Уолтерс.
“З перших хвилин гри суперник включив пресинг, і спочатку нам було дуже складно. „Сток Сіті“ відкрив рахунок, але ближче до перерви ми адаптувалися. Так, початок гри вийшов не кращим, але після відповідного м’яча „Ліверпуль“ домінував”, — заявив півзахисник “мерсисайдців” Джордан Хендерсон.
Нагадаємо, що перемога “Ліверпуля” дозволила набрати клубові Юргена Клоппа 40 очок і вийти на друге місце в турнірній таблиці АПЛ. Відставання від “Челсі” у “Ліверпуля” становить 6 балів. “Сток Сіті” з 21 балом знаходиться на 13 щаблі.