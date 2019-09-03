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Актуальне
Ліван оголосив надзвичайний економічний стан

Ліван оголосив надзвичайний економічний стан

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 вересня. УНН. Влада Лівану оголосила надзвичайний економічний стан в країні. Про це повідомляє УНН з посиланням на Associated Press.

Таке рішення було прийнято після зустрічі ліванських політиків, в якій також брав участь глава ліванського Центробанку. Президент Мішель Аун закликав подолати політичні і особисті розбіжності "в ім'я вищих національних інтересів".

Прем'єр-міністр Саад Харірі додав, що новий бюджетний план нададуть вже на наступному тижні. Він зазначив, що політики також домовилися створити спеціальний комітет, який буде стежити за ситуацією в країні, передає Associated Press.

За словами прем'єр-міністра, в Лівані почнуть створювати нову пенсійну систему, а також заморозять зайнятість в державному секторі. Він додав, що чиновники будуть працювати над зниженням рівня заборгованості через партнерство між державним і приватним секторами.

Агентство відзначає, що уряд Лівану планує скоротити дефіцит бюджету до 7,6% ВВП в цьому році і до 6,5% в 2020 році.

Нагадаємо, Ліван попросив РФ використати "свій авторитет і вплив", аби протистояти Ізраїлю.

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