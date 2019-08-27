Ліван попросив РФ використати "свій авторитет і вплив" аби протистояти Ізраїлю
Київ • УНН
КИЇВ. 27 серпня. УНН. Прем’єр-міністр Лівану Саад Харірі в телефонній розмові з главою російського МЗС Сергієм Лавровим попросив Москву допомогти розрядити напружену обстановку в стосунках Лівану і Ізраїлю. Про це йдеться в повідомленні МЗС Росії, передає УНН.
Міністерство зазначає, що розмова відбулася за ініціативою ліванської сторони після того, як в небі над Бейрутом помітили два ізраїльських безпілотника. Харірі попросив Росію “використовувати свій авторитет і вплив”, щоб не допустити ескалації напруженості між двома країнами, яка загрожує безпеці в регіоні.
Росія в свою чергу підтвердила “прихильність суверенітету, незалежності, територіальної цілісності і стабільності” Лівану, а також наголосила на необхідності дотримання міжнародного права всіма сторонами, повідомляє МЗС.
Два ізраїльські безпілотники були помічені над південною околицею Бейрута в ніч на 25 серпня. Один з дронів вибухнув, другий впав недалеко від інформаційного центру партії “Хезболла”, в результаті троє співробітників отримали поранення.
У Бейруті порівняли атаку дронів з оголошенням війни, Ліван направив скаргу Раді Безпеки ООН. Лідер “Хезболли” Хасан Насралла Сайед заявив, що безпілотники намагалися вразити конкретні цілі. Він пообіцяв підготувати швидку відповідь Ізраїлю на атаку дронів.
Як повідомляв УНН, Держдепартамент США пояснив видалення Палестини зі свого сайту.