Ливан попросил РФ использовать "свой авторитет и влияние" чтобы противостоять Израилю
Киев • УНН
КИЕВ. 27 августа. УНН. Премьер-министр Ливана Саад Харири в телефонном разговоре с главой российского МИДа Сергеем Лавровым попросил Москву помочь разрядить напряженную обстановку в отношениях Ливана и Израиля. Об этом говорится в сообщении МИД России, передает УНН.
Министерство отмечает, что разговор состоялся по инициативе ливанской стороны после того, как в небе над Бейрутом заметили два израильских беспилотника. Харири попросил Россию “использовать свой авторитет и влияние”, чтобы не допустить эскалации напряженности между двумя странами, которая угрожает безопасности в регионе.
Россия в свою очередь подтвердила “приверженность суверенитету, независимости, территориальной целостности и стабильности” Ливана, а также подчеркнула необходимость соблюдения международного права всеми сторонами, сообщает МИД.
Два израильских беспилотника были замечены над южной окраиной Бейрута в ночь на 25 августа. Один из дронов взорвался, второй упал недалеко от информационного центра партии “Хезболла”, в результате трое сотрудников получили ранения.
В Бейруте сравнили атаку дронов с объявлением войны, Ливан направил жалобу Совету Безопасности ООН. Лидер “Хезболлы” Хасан Насралла Сайед заявил, что беспилотники пытались поразить конкретные цели. Он пообещал подготовить скорый ответ Израилю на атаку дронов.
Как сообщал УНН, Госдепартамент США объяснил удаление Палестины со своего сайта.