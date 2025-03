Держдепартамент США пояснив видалення Палестини зі свого сайту

“Сайт оновлюється. У нашій політиці (по відношенню до Палестини) ніяких змін не відбувалося”, — цитує його телеканал. На питання, чи буде Палестина додана в список назад, представник знову повторив, що сайт оновлюється.

Коли саме зникла Палестина зі списку близькосхідних країн на сайті держдепу, залишається неясним, зазначає CNN. В архівній версії сайту, яка була збережена в лютому, Палестина була в цьому переліку. Про оновлення сайту Держдеп повідомив в червні.

Раніше на факт зникнення Палестини з сайту зовнішньополітичного відомства Саш звернули увагу лідери Палестини. Так, прем’єр-міністр Мухаммед Штай заявив, що цей крок “підтверджує американську схильність щодо Ізраїлю”. Генеральний секретар Організації визволення Палестини (ООП) Саіб Еракат написав в Twitter, що ця дія не має відношення до національних інтересів США і тільки відображає прагнення ізраїльського лобі вплинути на політику Держдепу.

Cancelling Palestine (PA, territory ), from the State’s Dept list from the Middle East list ,is not about US national interests .

This is about advancing the agenda of the council of Israeli Settlers. Deciding not to see the truth , does not mean canceling it’s existence .

— Dr. Saeb Erakat الدكتور صائب عريقات (@ErakatSaeb) August 25, 2019

Варто нагадати, Держдеп США виключив Палестину зі списку країн і територій Близького Сходу.