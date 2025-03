Госдепартамент США объяснил удаление Палестины со своего сайта

“Сайт обновляется. В нашей политике (в отношении Палестины) никаких изменений не происходило”, — цитирует его телеканал. На вопрос, будет ли Палестина добавлена в список обратно, представитель вновь повторил, что сайт обновляется.

Когда именно исчезла Палестина из списка ближневосточных стран на сайте госдепа, остается неясным, отмечает CNN. В архивной версии сайта, которая была сохранена в феврале, Палестина была в этом списке. Об обновлении сайта Госдеп сообщил в июне.

Когда именно исчезла Палестина из списка ближневосточных стран на сайте госдепа, остается неясным, отмечает CNN. В архивной версии сайта, которая была сохранена в феврале, Палестина была в этом перечне. Об обновлении сайта Госдеп сообщил в июне.

Ранее на факт исчезновения Палестины с сайта внешнеполитического ведомства САШ обратили внимание лидеры Палестины. Так, премьер-министр Мухаммед Штайе заявил, что этот шаг “подтверждает американскую предрасположенность по отношению к Израилю”. Генеральный секретарь Организации освобождения Палестины (ООП) Саиб Эракат написал в Twitter, что это действие не имеет отношения к национальным интересам США и только отражает стремление израильского лобби повлиять на политику Госдепа.

Cancelling Palestine (PA, territory), from the State’s Dept list from the Middle East list, is not about US national interests.

This is about advancing the agenda of the council of Israeli Settlers. Deciding not to see the truth, does not mean canceling it’s existence.

— Dr. Saeb Erakat الدكتور صائب عريقات (@ErakatSaeb) August 25, 2019

Стоит напомнить, Госдеп США исключил Палестину из списка стран и территорий Ближнего Востока.