Ливан объявил чрезвычайное экономическое положение
Киев • УНН
КИЕВ. 3 сентября. УНН. Власти Ливана объявили чрезвычайное экономическое положение в стране. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Associated Press.
Такое решение было принято после встречи ливанских политиков, в котором также участвовал глава ливанского Центробанка. Президент Мишель Аун призвал преодолеть политические и личные разногласия "во имя высших национальных интересов".
Премьер-министр Саад Харири добавил, что новый бюджетный план предоставят уже на следующей неделе. Он отметил, что политики также договорились создать специальный комитет, который будет следить за ситуацией в стране, передает Associated Press.
По словам премьер-министра, в Ливане начнут создавать новую пенсионную систему, а также заморозят занятость в государственном секторе. Он добавил, что чиновники будут работать над снижением уровня задолженности через партнерство между государственным и частным секторами.
Агентство отмечает, что правительство Ливана планирует сократить дефицит бюджета до 7,6% ВВП в этом году и до 6,5% в 2020 году.
Напомним, Ливан попросил РФ использовать "свой авторитет и влияние", чтобы противостоять Израилю.