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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 112872 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 123731 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 115255 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 121188 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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6 марта, 07:39 • 125941 просмотра

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5 марта, 17:33 • 151214 просмотра

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Ливан объявил чрезвычайное экономическое положение

Ливан объявил чрезвычайное экономическое положение

Киев  •  УНН

 • 11009 просмотра

КИЕВ. 3 сентября. УНН. Власти Ливана объявили чрезвычайное экономическое положение в стране. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Associated Press.

Такое решение было принято после встречи ливанских политиков, в котором также участвовал глава ливанского Центробанка. Президент Мишель Аун призвал преодолеть политические и личные разногласия "во имя высших национальных интересов".

Премьер-министр Саад Харири добавил, что новый бюджетный план предоставят уже на следующей неделе. Он отметил, что политики также договорились создать специальный комитет, который будет следить за ситуацией в стране, передает Associated Press.

По словам премьер-министра, в Ливане начнут создавать новую пенсионную систему, а также заморозят занятость в государственном секторе. Он добавил, что чиновники будут работать над снижением уровня задолженности через партнерство между государственным и частным секторами.

Агентство отмечает, что правительство Ливана планирует сократить дефицит бюджета до 7,6% ВВП в этом году и до 6,5% в 2020 году.

Напомним, Ливан попросил РФ использовать "свой авторитет и влияние", чтобы противостоять Израилю.

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