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Літо попрощається з Україною дощами і вітром - синоптики

Київ • УНН

 • 18871 перегляди

КИЇВ. 30 серпня. УНН. Останній день нинішнього літа буде дощовим, місцями буде вітряно. Одначе, подекуди все ще буде тепло - температура повітря на півдні та сході перевищуватиме 30 градусів вище нуля, на решті території - прохолодніше. Про це УНН повідомили в Укргідрометцентрі.

Цитата:

"31 серпня хмарно з проясненнями. Вночі в Україні, крім західних областей, вдень на Лівобережжі, Закарпатті та Прикарпатті короткочасні дощі, грози, вночі у Київській та Чернігівській областях, вдень на Закарпатті місцями значний дощ", - повідомили синоптики.

Вітер північно-західний, західний, 7-12 м/с, на Лівобережжі місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вночі у західних областях 7-12°, на решті території 12-17°, на узбережжі морів до 21°; вдень 23-28°, у південно-східній частині 29-32°, у західних та північних областях 19-24°.

Доповнення

За даними синоптиків, 1 вересня вночі на Закарпатті, Прикарпатті, вдень у західних, північних, місцями центральних областях дощі, окремі грози, на решті території без опадів; 2 вересня місцями невеликі дощі, вдень на Лівобережжі помірні дощі, місцями грози. Температура у південній та східній частині вночі 12-17°, вдень 1 вересня 24-29°, 2 вересня 19-24°; на решті території вночі 9-14° (у західних областях 7-12°), вдень 1 вересня 19-24°, у центральних областях до 27° (у західних областях 16-21°); 2 вересня 13-18°.

В Карпатах 1 вересня помірний, місцями значний дощ; 2 вересня вночі помірний, вдень місцями невеликийдощ; температура вночі 2-7° тепла, вдень 8-13°. 

Вітер південно-західний з переходом на північно-західний, 7-12 м/с, 2 вересня вночі в західних областях, вдень в Україні місцями пориви 15-20 м/с.

3-4 вересня по Україні без опадів, лише 3 вересня у східних, 4 вересня вдень у північних областях невеликий дощ. Температура вночі 3-9° тепла, вдень 13-19° (на півночі та північному сході країни 10-16°), у південній частині та на Закарпатті вночі 6-11°, вдень 17-22°.

Додамо

У вересні аномальна спека в Україну не повернеться.

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