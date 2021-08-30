Лето попрощается с Украиной дождями и ветром - синоптики
Киев • УНН
КИЕВ. 30 августа. УНН. Последний день нынешнего лета будет дождливым, местами будет ветрено. Однако, кое-где все еще будет тепло - температура воздуха на юге и востоке будет превышать 30 градусов выше нуля, на остальной территории - прохладнее. Об этом сообщили УНН в Укргидрометцентре.
Цитата:
"31 августа облачно с прояснениями. Ночью в Украине, кроме западных областей, днем на Левобережье, Закарпатье и Прикарпатье кратковременные дожди, грозы, ночью в Киевской и Черниговской областях, днем на Закарпатье местами значительный дождь", - сообщили синоптики.
Ветер северо-западный, западный, 7-12 м/с, на Левобережье местами порывы 15-20 м/с.
Температура ночью в западных областях 7-12°, на остальной территории 12-17°, на побережье морей до 21°; днем 23-28°, в юго-восточной части 29-32°, в западных и северных областях 19-24 °.
Дополнение
По данным синоптиков, 1 сентября ночью на Закарпатье, Прикарпатье, днем в западных, северных, местами центральных областях дожди, грозы, на остальной территории без осадков; 2 сентября местами небольшие дожди, днем на Левобережье умеренные дожди, местами грозы. Температура в южной и восточной части ночью 12-17°, днем 1 сентября 24-29°, 2 сентября 19-24°; на остальной территории ночью 9-14° (в западных областях 7-12 °), днем 1 сентября 19-24°, в центральных областях до 27 ° (в западных областях 16-21°); 2 сентября 13-18°.
В Карпатах 1 сентября умеренный, местами значительный дождь; 2 сентября ночью умеренный, днем местами небольшой дождь; температура ночью 2-7° тепла, днем 8-13°.
Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с; 2 сентября ночью в западных областях, днем в Украине местами порывы 15-20 м/с.
3-4 сентября по Украине без осадков, лишь 3 сентября в восточных, 4 сентября днем в северных областях небольшой дождь. Температура ночью 3-9° тепла, днем 13-19° (на севере и северо-востоке страны 10-16°), в южной части и на Закарпатье ночью 6-11°, днем 17-22°.
Добавим
В сентябре аномальная жара в Украину не вернется.