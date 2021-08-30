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Командующий Сухопутных войск ВСУ пообещал суровое наказание за трагедию на полигоне вследствие вражеского удара

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Лето попрощается с Украиной дождями и ветром - синоптики

Лето попрощается с Украиной дождями и ветром - синоптики

Киев  •  УНН

 • 18865 просмотра

КИЕВ. 30 августа. УНН. Последний день нынешнего лета будет дождливым, местами будет ветрено. Однако, кое-где все еще будет тепло - температура воздуха на юге и востоке будет превышать 30 градусов выше нуля, на остальной территории - прохладнее. Об этом сообщили УНН в Укргидрометцентре.

Цитата:

"31 августа облачно с прояснениями. Ночью в Украине, кроме западных областей, днем на Левобережье, Закарпатье и Прикарпатье кратковременные дожди, грозы, ночью в Киевской и Черниговской областях, днем на Закарпатье местами значительный дождь", - сообщили синоптики.

Ветер северо-западный, западный, 7-12 м/с, на Левобережье местами порывы 15-20 м/с.

Температура ночью в западных областях 7-12°, на остальной территории 12-17°, на побережье морей до 21°; днем 23-28°, в юго-восточной части 29-32°, в западных и северных областях 19-24 °.

Дополнение

По данным синоптиков, 1 сентября ночью на Закарпатье, Прикарпатье, днем в западных, северных, местами центральных областях дожди, грозы, на остальной территории без осадков; 2 сентября местами небольшие дожди, днем на Левобережье умеренные дожди, местами грозы. Температура в южной и восточной части ночью 12-17°, днем 1 сентября 24-29°, 2 сентября 19-24°; на остальной территории ночью 9-14° (в западных областях 7-12 °), днем 1 сентября 19-24°, в центральных областях до 27 ° (в западных областях 16-21°); 2 сентября 13-18°.

В Карпатах 1 сентября умеренный, местами значительный дождь; 2 сентября ночью умеренный, днем местами небольшой дождь; температура ночью 2-7° тепла, днем 8-13°.

Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с; 2 сентября ночью в западных областях, днем в Украине местами порывы 15-20 м/с.

3-4 сентября по Украине без осадков, лишь 3 сентября в восточных, 4 сентября днем в северных областях небольшой дождь. Температура ночью 3-9° тепла, днем 13-19° (на севере и северо-востоке страны 10-16°), в южной части и на Закарпатье ночью 6-11°, днем 17-22°.

Добавим

В сентябре аномальная жара в Украину не вернется.

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