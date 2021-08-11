Літають не лише винищувачі: на Київщині стартував головний етап підготовки військового параду до Дня Незалежності

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“На аеродромі у місті Васильків сьогодні розпочався головний етап підготовки до святкування Дня незалежності України. Поки учасники пішої колони відточують стройовий вишкіл на землі, пілоти відточують майстерність та злітаність у повітрі”, — розповів співрозмовник УНН.

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З його слів, до польоту повітряної колони Сил безпеки та оборони залучені авіаційні підрозділи Повітряних сил, Сухопутних військ, Військово-морських сил, Державної служби з надзвичайних ситуацій, Державної прикордонної служби, Національної гвардії, Національної поліції, ДП “Антонов” та країн-партнерів.

“Особливістю цих тренувань є те, що льотчики, які залучені до участі у параді до Дня незалежності України, є випускниками минулих років. І хоча в строю вони перебувають не так довго, втім командири пишаються, що змогли підготувати таких професіоналів своєї справи, а пілоти пишаються, що мають змогу пролетіти над Хрещатиком у складі повітряної колони з нагоди 30-ї річниці Незалежності нашої країни”, — каже Струтинський.

Він зазначив, що у параді буде залучена авіація, яка є на озброєні Повітряних сил, зокрема гелікоптери, літаки СУ-27, СУ-25, СУ-24 тощо.

У той же час, як повідомив УНН спікер Національної гвардії Руслан Музичук, НГУ відсьогодні розпочала практичні польоти у Ніжині, а от над Києвом буде практикуватись вже наступного тижня.

“Почались тренувальні польоти на групову злітаність. У Національній гвардії буде 3 вертольоти Airbus, які ми отримали нещодавно. Це нові вертольоти, і наші пілоти навіть пройшли навчання у Франції... І також два літаки АН-72”, — зазначив спікер.

Він додав, що загальна кількість авіаційної техніки, яка братиме участь у параді, складе трохи більше 50 одиниць.

Що було раніше

Як писав УНН, у середу над Київською областю у районі Старообухівської траси очевидці помітили одразу сім винищувачів.

Додамо

На початку серпня стало відомо, що у день святкування 30-ї річниці Незалежності України вперше заплановано провести три основні урочисті заходи, до проведення яких залучено більше 5 тисяч особового складу, та 400 одиниць озброєння та техніки.

Парад військ заплановано провести на вулиці Хрещатик, що передбачає проходження урочистим маршем пішої колони, прольотом повітряної колони, та проїздом механізованої колони.

Парад військ розпочнеться з пронесення державного прапора. Під час проведення параду також заплановано артилерійський салют з острову Труханів.

Одночасно з проведенням параду відбудеться урочисте проходження бойових кораблів, та проліт авіації. Також урочисті заходи відбудуться на річці Дніпро та у місті Одеса.