Над Київською областю літають винищувачі
Київ • УНН
КИЇВ. 11 серпня. УНН. Над Київською областю у районі Старообухівської траси пролетіло сім винищувачів, передає УНН.
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Сьогодні над Старообухівською трасою під Києвом декілька разів літали винищувачі. Було зафіксовано сім військових літаків.
Додамо, що це можуть бути тренувальні польоти або репетиція параду до Дня Незалежності.
Доповнення
3 серпня у столиці на злітній смузі ДП “Антонов” відбулася перша підготовка до ювілейного параду до Дня незалежності України.
Нагадаємо, у Вінницю для проведення спільних навчань з українськими спецназівцями прибули військові льотчики Повітряних сил армії США.