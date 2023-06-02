Літаки китайських авіаліній, що виконують рейси до США, почали уникати польотів над повітряним простором рф

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росія заборонила американським авіакомпаніям та іншим іноземним перевізникам літати над своїм повітряним простором у відповідь на заборону Вашингтона на російські польоти над США в березні 2022 року після повномасштабного вторгнення в Україну.

За даними сайту FlightAware, китайські рейси, нещодавно схвалені Вашингтоном, не літають над росією, тоді як раніше схвалені китайськими авіакомпаніями польоти у США, як і раніше, проходять через російський повітряний простір.

3 травня Міністерство транспорту США заявило, що дасть змогу китайським авіакомпаніям збільшити кількість рейсів до США до 12 рейсів туди і назад на тиждень, що дорівнює кількості рейсів, дозволених Пекіном для американських перевізників.

Раніше китайські перевізники дозволяли тільки вісім польотів на тиждень.

Помічниця держсекретаря США з авіації та міжнародних справ Енні Петсонк відмовилася відповідати на запитання про те, чи вимагала адміністрація Байдена, щоб китайські перевізники уникали повітряного простору росії, як умови для затвердження чотирьох нових рейсів.

Петсонк зазначила, що поступове збільшення до 12 рейсів для Китаю і Сполучених Штатів "є свого роду виваженим темпом, який ми, ймовірно, побачимо".

Зазначається, що 12 рейсів на тиждень - це лише мала частина з понад 150 рейсів туди й назад, дозволених кожною стороною до введення обмежень на початку 2020 року через пандемію COVID-19.

18 травня Міністерство транспорту США затвердило новий щотижневий рейс Air China з Пекіна до Нью-Йорка, новий щотижневий рейс China Eastern із Шанхаю до Лос-Анджелеса, третій щотижневий рейс Xiamen Airlines зі Сяминя до Лос-Анджелеса і другий щотижневий рейс China Southern із Гуанчжоу до Лос-Анджелеса.

Рейси Xiamen і China Southern було виконано 30 травня. У заяві, надісланій електронною поштою прессекретарем посольства Китаю у Вашингтоні у відповідь на запит агентства, не йдеться про те, чи погодилися китайські перевізники уникати російського повітряного простору для нових рейсів.

"Прямі рейси необхідні для збільшення взаємних візитів між китайцями та американцями. Ми сподіваємося, що відновлення більшої кількості рейсів піде на користь пасажиропотоку і торгівлі між двома країнами", - йдеться у відповіді.

У лютому два американські сенатори закликали адміністрацію Байдена заборонити китайським авіакомпаніям літати над росією за американськими маршрутами, що дає їм перевагу у витраті пального та льотному часі. У той час авіакомпанія Airlines for America високо оцінила ініціативу сенаторів, зазначивши давні побоювання галузі з приводу польотів над Росією.

Доповнення

Прес-секретар МЗС Китаю Мао Нін заявила, що співпраця між Китаєм і росією не спрямована проти третіх сторін і не підлягає "перериванню або примусу" з боку будь-якої третьої сторони.