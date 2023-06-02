Самолеты китайских авиалиний, выполняющих рейсы в США, начали избегать полетов над воздушным пространством рф

Детали

россия запретила американским авиакомпаниям и другим иностранным перевозчикам летать над своим воздушным пространством в ответ на запрет Вашингтона на российские полеты над США в марте 2022 года после полномасштабного вторжения в Украину.

По данным сайта FlightAware, китайские рейсы, недавно одобренные Вашингтоном, не летают над россией, тогда как ранее одобренные китайскими авиакомпаниями полеты в США по-прежнему проходят через российское воздушное пространство.

3 мая Министерство транспорта США заявило, что позволит китайским авиакомпаниям увеличить количество рейсов в США до 12 рейсов туда и обратно в неделю, что равно количеству рейсов, разрешенных Пекином для американских перевозчиков.

Ранее китайские перевозчики разрешали только восемь полетов в неделю.

Помощница госсекретаря США по авиации и международным делам Энни Петсонк отказалась отвечать на вопрос о том, требовала ли администрация Байдена, чтобы китайские перевозчики избегали воздушного пространства россии, как условия для утверждения четырех новых рейсов.

Петсонк отметила, что постепенное увеличение до 12 рейсов для Китая и Соединенных Штатов "является своего рода взвешенным темпом, который мы, вероятно, увидим".

Отмечается, что 12 рейсов в неделю - это лишь малая часть из более 150 рейсов туда и обратно, разрешенных каждой стороной до введения ограничений в начале 2020 года из-за пандемии COVID-19.

18 мая Министерство транспорта США утвердило новый еженедельный рейс Air China из Пекина в Нью-Йорк, новый еженедельный рейс China Eastern из Шанхая в Лос-Анджелес, третий еженедельный рейс Xiamen Airlines из Сямыня в Лос-Анджелес и второй еженедельный рейс China Southern из Гуанчжоу в Лос-Анджелес.

Рейсы Xiamen и China Southern были выполнены 30 мая. В заявлении, присланном по электронной почте пресс-секретарем посольства Китая в Вашингтоне в ответ на запрос агентства, не говорится о том, согласились ли китайские перевозчики избегать российского воздушного пространства для новых рейсов.

"Прямые рейсы необходимы для увеличения взаимных визитов между китайцами и американцами. Мы надеемся, что возобновление большего количества рейсов пойдет на пользу пассажиропотоку и торговле между двумя странами", - говорится в ответе.

В феврале два американских сенатора призвали администрацию Байдена запретить китайским авиакомпаниям летать над россией по американским маршрутам, что дает им преимущество в расходе топлива и летном времени. В то время авиакомпания Airlines for America высоко оценила инициативу сенаторов, отметив давние опасения отрасли по поводу полетов над россией.

Дополнение

Пресс-секретарь МИД Китая Мао Нин заявила, что сотрудничество между Китаем и россией не направлено против третьих сторон и не подлежит "прерыванию или принуждению" со стороны какой-либо третьей стороны.