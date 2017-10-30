Літак не зміг сісти в аеропорту Чернівців через негоду

"Літак прибув сьогодні і полетів назад у Київ, літак прибув о 10:20 і об 11:10 вилетів назад", - повідомили в аеропорту.

При цьому співрозмовник зазначив, що літак не зміг приземлитися у Чернівцях у неділю ввечері через негоду.

"Наразі аеропорт працює в штатному режимі", - зазначили в аеропорту.

Як повідомляв УНН, через негоду на вихідних без електропостачання залишилися 389 населених пунктів в 10 областях України.