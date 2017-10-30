Літак не зміг сісти в аеропорту Чернівців через негоду
Київ • УНН
КИЇВ. 30 жовтня. УНН. Літак авіарейсу "Київ-Чернівці", який не зміг приземлитися ввечері 29 жовтня у Чернівцях, здійснив посадку сьогодні вранці і вилетів назад у столицю. Про це УНН повідомили у міжнародному аеропорту "Чернівці".
"Літак прибув сьогодні і полетів назад у Київ, літак прибув о 10:20 і об 11:10 вилетів назад", - повідомили в аеропорту.
При цьому співрозмовник зазначив, що літак не зміг приземлитися у Чернівцях у неділю ввечері через негоду.
"Наразі аеропорт працює в штатному режимі", - зазначили в аеропорту.
Як повідомляв УНН, через негоду на вихідних без електропостачання залишилися 389 населених пунктів в 10 областях України.