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Літак не зміг сісти в аеропорту Чернівців через негоду

Літак не зміг сісти в аеропорту Чернівців через негоду

Київ • УНН

 • 12780 перегляди

КИЇВ. 30 жовтня. УНН. Літак авіарейсу "Київ-Чернівці", який не зміг приземлитися ввечері 29 жовтня у Чернівцях, здійснив посадку сьогодні вранці і вилетів назад у столицю. Про це УНН повідомили у міжнародному аеропорту "Чернівці".

"Літак прибув сьогодні і полетів назад у Київ, літак прибув о 10:20 і об 11:10 вилетів назад", - повідомили в аеропорту.

При цьому співрозмовник зазначив, що літак не зміг приземлитися у Чернівцях у неділю ввечері через негоду.

"Наразі аеропорт працює в штатному режимі", - зазначили в аеропорту.

Як повідомляв УНН, через негоду на вихідних без електропостачання залишилися 389 населених пунктів в 10 областях України.

Українські Національні Новини

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