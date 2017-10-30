Самолет не смог сесть в аэропорту Черновцов из-за непогоды

"Самолет прибыл сегодня и полетел обратно в Киев, самолет прибыл в 10:20 и в 11:10 вылетел обратно", - сообщили в аэропорту.

При этом собеседник отметил, что самолет не смог приземлиться в Черновцах в воскресенье вечером из-за непогоды.

"Сейчас аэропорт работает в штатном режиме", - отметили в аэропорту.

Как сообщал УНН, из-за непогоды на выходных без электроснабжения остались 389 населенных пунктов в 10 областях Украины.