Самолет не смог сесть в аэропорту Черновцов из-за непогоды
Киев • УНН
КИЕВ. 30 октября. УНН. Самолет авиарейса "Киев-Черновцы", который не смог приземлиться вечером 29 октября в Черновцах, совершил посадку сегодня утром и вылетел обратно в столицу. Об этом УНН сообщили в международном аэропорту "Черновцы".
"Самолет прибыл сегодня и полетел обратно в Киев, самолет прибыл в 10:20 и в 11:10 вылетел обратно", - сообщили в аэропорту.
При этом собеседник отметил, что самолет не смог приземлиться в Черновцах в воскресенье вечером из-за непогоды.
"Сейчас аэропорт работает в штатном режиме", - отметили в аэропорту.
Как сообщал УНН, из-за непогоды на выходных без электроснабжения остались 389 населенных пунктов в 10 областях Украины.