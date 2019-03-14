Листоношам та начальникам сільських поштових відділень збільшать зарплату

КИЇВ. 14 березня. УНН. Укрпошта підвищить посадові оклади листоношам та начальникам сільських відділень в два етапи - з 1 квітня та 1 липня. Збільшення окладів на 6% відбудеться для листонош та начальників сільських поштових відділень, які мають посадовий оклад менше за мінімальну зарплату. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу Укрпошти.