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Листоношам та начальникам сільських поштових відділень збільшать зарплату

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 березня. УНН. Укрпошта підвищить посадові оклади листоношам та начальникам сільських відділень в два етапи - з 1 квітня та 1 липня. Збільшення окладів на 6% відбудеться для листонош та начальників сільських поштових відділень, які мають посадовий оклад менше за мінімальну зарплату. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу Укрпошти.

Листоношам та начальникам сільських поштових відділень збільшать зарплату

Згідно із повідомленням, це відбудеться за рахунок покращення фінансових показників компанії та завдяки отриманню 500 млн грн додаткового фінансування на покриття збитків із доставки пенсій.

Загалом збільшені посадові оклади отримають близько 29 тисяч листонош і майже 8,5 тисяч начальників сільських поштових відділень.

Нагадаємо, що з 1 січня 2019 року в Укрпошті вже підвищили посадові оклади операторів та начальників міських відділень з найбільшими обсягами відправлень і платежів.

Варто зазначити, що в Укрпошті працює понад 70 тисяч працівників, з яких понад 53 тисячі – представники виробничих професій.

Раніше УНН повідомляв, що уряд прийняв рішення для забезпечення безперебійної доставки пенсій і виплати зарплат співробітникам "Укрпошти". 

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