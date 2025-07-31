Лісова пожежа в Канаді призвела до евакуації

Лісова пожежа призвела до евакуації 400 домоволодінь у регіоні Оканаган у Британській Колумбії в Канаді, тут закривали критично важливе шосе, але згодом воно знову відкрилося, пише УНН з посиланням на CBC News.

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Пожежа охопила близько 27 гектарів. Мешканцям близько 400 будинків було наказано покинути територію через пожежу, яка розташована приблизно за два кілометри на північ від Пічленда у Британській Колумбії.

За словами чиновників, було створено два евакуаційні центри.

Влада повідомила, що накази про евакуацію залишатимуться чинними приблизно 48 годин і будуть переглянуті у четвер вранці за місцевим часом.

Оголошено попередження про евакуацію приблизно для 225 будинків на південний захід від району, де діє наказ про евакуацію.

Мер Пічленда Патрік Ван Мінсел був серед тих, кому довелося покинути свої домівки через пожежу. Він оцінює, що дим від пожежі знаходився за 500-600 метрів від його будинку.

У Службі лісових пожеж Британської Колумбії сказали, що в середу ввечері бригади спостерігали помірну швидкість поширення вогню.

В оновленій інформації пізніше в середу ввечері служба повідомили, що пожежна команда, фахівці із захисту будівель та персонал пожежно-рятувальної служби Пічленда залишаться на місці події вночі.

Пожежа спалахнула на тлі спекотного тижня у південній частині Британської Колумбії, а Міністерство навколишнього середовища Канади оголосило попередження про спеку для долини Оканаган у середу.

Підозрюється, що причиною пожежі стала діяльність людини, що є широкою категорією, яка включає будь-яку пожежу, не спричинену блискавкою.

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