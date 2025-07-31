Лесной пожар в Канаде привел к эвакуации

Лесной пожар привел к эвакуации 400 домовладений в регионе Оканаган в Британской Колумбии в Канаде, здесь закрывали критически важное шоссе, но впоследствии оно снова открылось, пишет УНН со ссылкой на CBC News.

Детали

Пожар охватил около 27 гектаров. Жителям около 400 домов было приказано покинуть территорию из-за пожара, который расположен примерно в двух километрах к северу от Пичленда в Британской Колумбии.

По словам чиновников, было создано два эвакуационных центра.

Власти сообщили, что приказы об эвакуации будут оставаться в силе примерно 48 часов и будут пересмотрены в четверг утром по местному времени.

Объявлено предупреждение об эвакуации примерно для 225 домов к юго-западу от района, где действует приказ об эвакуации.

Мэр Пичленда Патрик Ван Минсел был среди тех, кому пришлось покинуть свои дома из-за пожара. Он оценивает, что дым от пожара находился в 500-600 метрах от его дома.

В Службе лесных пожаров Британской Колумбии сказали, что в среду вечером бригады наблюдали умеренную скорость распространения огня.

В обновленной информации позже в среду вечером служба сообщили, что пожарная команда, специалисты по защите зданий и персонал пожарно-спасательной службы Пичленда останутся на месте происшествия ночью.

Пожар вспыхнул на фоне жаркой недели в южной части Британской Колумбии, а Министерство окружающей среды Канады объявило предупреждение о жаре для долины Оканаган в среду.

Подозревается, что причиной пожара стала деятельность человека, что является широкой категорией, которая включает любой пожар, не вызванный молнией.

Адская жара охватила Португалию: страна борется с тремя масштабными лесными пожарами