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Ліонель Мессі не поїде з Аргентиною на Париж-2024

Ліонель Мессі не поїде з Аргентиною на Париж-2024

Київ • УНН

 • 12252 перегляди

Ліонель Мессі оголосив, що не гратиме за Аргентину на Олімпійських іграх 2024 року в Парижі через вік і необхідність розставити пріоритети на інших турнірах.

Ліонель Мессі заявив, що не буде у складі збірної Аргентини на Олімпійських іграх у Парижі, оскільки він уже не у віці, щоб грати на всіх турнірах. Про це передає УНН із посиланням на Reuters.

Ліонель Мессі заявив, що не поїде у складі збірної Аргентини на Олімпіаду в Парижі, оскільки він вже не в тому віці, коли може грати на кожному турнірі. – інформує Reuters.

36-річний форвард "Інтер Майамі" наразі готується до захисту титулу переможця Копа Америка, який відбудеться з 20 червня по 14 липня у США.

"Я говорив з Маскерано (очолює олімпійську збірну Аргентини, і ми проаналізували ситуацію. У моєму віці я не можу грати на всіх турнірах, я повинен добре вибирати, чим займатися, і було б занадто грати на двох змаганнях поспіль".

Нагадаємо

Серветка, на якій 13-річний Ліонель Мессі підписав свій перший контракт з ФК "Барселона" у 2000 році, була продана на аукціоні за 762 400 фунтів стерлінгів.

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