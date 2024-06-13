Лионель Месси не поедет с Аргентиной на олимпиаду-2024 в Париже
Киев • УНН
Лионель Месси объявил, что не будет играть за Аргентину на Олимпийских играх 2024 года в Париже из-за возраста и необходимости расставить приоритеты на других турнирах.
Лионель Месси заявил, что не будет в составе сборной Аргентины на Олимпийских играх в Париже, поскольку он уже не в возрасте, чтобы играть на всех турнирах. Об этом передает УНН со ссылкой на Reuters.
Лионель Месси заявил, что не поедет в составе сборной Аргентины на Олимпиаду в Париже, поскольку он уже не в том возрасте, когда может играть на каждом турнире, - информирует Reuters.
36-летний форвард "Интер Майами" сейчас готовится к защите титула победителя Копа Америка, который состоится с 20 июня по 14 июля в США.
"Я говорил с Маскерано (возглавляет олимпийскую сборную Аргентины, и мы проанализировали ситуацию. В моем возрасте я не могу играть на всех турнирах, я должен хорошо выбирать, чем заниматься, и было бы слишком играть на двух соревнованиях подряд".
Напомним,
Салфетка, на которой 13-летний Лионель Месси подписал свой первый контракт с ФК "Барселона" в 2000 году, была продана на аукционе за 762 400 фунтов стерлингов.