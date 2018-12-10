Лінія зіткнення на Донбасі наполовину не збігається з погодженою у Мінську - Марчук
Київ • УНН
КИЇВ. 10 грудня. УНН. Нинішня фактична лінія зіткнення у зоні конфлікту на сході України наполовину не збігається з лінією зіткнення, визначеною мінськими домовленостями. Про це заявив представник України у тристоронній контактній групі щодо врегулювання ситуації на Донбасі Євген Марчук, передає УНН з посиланням на Радіо Свобода.
"Визначили лінію зіткнення (у вересні 2014 року - ред.), сторони взяли зобов'язання, що ця лінія залишається константою, що жодна зі сторін не буде наступати. На сьогодні де-факто лінія зіткнення наполовину не збігається з лінією, яку всі погодили. Незабаром після домовленостей захоплюють Дебальцеве, захоплюється 1648 квадратних кілометрів", – зазначив Марчук.
За його словами, недотримання узгодженої лінії зіткнення – це лише один із прикладів порушення чи невиконання Росією і підконтрольними їй угрупованнями бойовиків мінських угод.
На його думку, Києву варто активніше озвучувати такі приклади перед міжнародними партнерами.
"В України є достатній інформаційний ресурс по мінському процесу, щоб активно використовувати його, доводити цю інформацію хоча б до тієї частини, що є впливовими фігурами на Заході, щоб було розуміння, що відбувається", – зазначив дипломат.
Як додали у виданні, наступне засідання тристоронньої контактної групи заплановане на 19 грудня.
Нагадаємо, 22 листопада стало відомо, що Євген Марчук представлятиме Україну у тристоронній контактній групі з мирного врегулювання ситуації на Донбасі на громадських засадах.