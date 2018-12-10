Линия столкновения на Донбассе наполовину не совпадает с согласованной в Минске - Марчук
Киев • УНН
КИЕВ. 10 декабря. УНН. Нынешняя фактическая линия столкновения в зоне конфликта на востоке Украины наполовину не совпадает с линией столкновения, определенной минскими договоренностями. Об этом заявил представитель Украины в трехстороннем контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Евгений Марчук, передает УНН со ссылкой на Радио Свобода.
"Определили линию соприкосновения (в сентябре 2014 года - ред.), стороны приняли обязательства, эта линия остается константой, что ни одна из сторон не будет наступать. На сегодня де-факто линия столкновения наполовину не совпадает с линией, которую все согласовали. Вскоре после договоренностей захватывают Дебальцево, захватывается 1648 квадратных километров", - отметил Марчук.
По его словам, несоблюдение согласованной линии соприкосновения - это лишь один из примеров нарушения или невыполнения Россией и подконтрольными ей группировками боевиков минских соглашений.
По его мнению, Киеву следует активнее озвучивать такие примеры перед международными партнерами.
"В Украине есть достаточный информационный ресурс по минскому процессу, чтобы активно использовать его, доводить эту информацию хотя бы до той части, которые являются влиятельными фигурами на Западе, чтобы было понимание, что происходит", - отметил дипломат.
Как добавили в издании, следующее заседание трехсторонней контактной группы запланировано на 19 декабря.
Напомним, 22 ноября стало известно, что Евгений Марчук будет представлять Украину в трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию ситуации на Донбассе на общественных началах.