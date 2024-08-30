Ліквідація тривала 12 годин: у Сумах загасили масштабну пожежу після російського обстрілу
Київ • УНН
Надзвичайники за 12 годин ліквідували пожежу площею понад 2000 кв. м у Сумах, спричинену ворожим авіаударом. Внаслідок атаки 2 людини загинули, 13 травмовані.
За понад 12 годин безперервної роботи надзвичайникам вдалось ліквідувати масштабну пожежу в Сумах, яка почалась внаслідок російського обстрілу. Про це заявили в МВС, передає УНН.
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У Сумах ліквідували масштабну пожежу, спричинену ворожим авіаційним ударом. Ліквідація пожежі, площею більше, ніж 2000 кв. м тривала понад 12 годин
Всього на місці події працювало 80 людей особового складу та 22 одиниці пожежної, аварійно-рятувальної та іншої техніки в тому числі для проведення висотних робіт, підвозу води.
Наразі проводиться розбір завалів, аби унеможливити ризики виникнення повторних займань.
Внаслідок удару 2 людини загинули, ще 13 травмовані
Нагадаємо
Начальник Сумської обласної військової адміністрації Володимир Артюх повідомив, що росія завдала удар по селу Глухів на Сумщині, внаслідок чого було знищено початку школу.